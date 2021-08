Afghanistan: Italiens Präsident fordert gemeinsame EU-Außenpolitik

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat am Sonntag Kritik an jenen europäischen Politikern geübt, die zwar Solidarität gegenüber der afghanischen Bevölkerung ausdrücken, aber keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Damit übte er indirekt auch Kritik an Österreich. „Diese Haltung entspricht nicht den Werten der Union“, warnte Mattarella anlässlich des 80. Jahrestags des sogenannten „Manifests von Ventotene“, das zu einer der Gründungsschriften der EU wurde.