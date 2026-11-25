Agriregions ist ein Zusammenschluss von Regionen für Land- und Forstwirtschaft. Die Tagung fiel in eine entscheidende Phase: Derzeit wird über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU verhandelt, der die finanziellen Grundlagen für die nächste GAP-Periode bildet. Parallel dazu wird an der entsprechenden Verordnung gearbeitet. Werden beide Prozesse in den kommenden Monaten abgeschlossen, kann die neue Programmperiode wie geplant 2028 beginnen.<BR \/><BR \/>Der Direktor des Ressorts für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Ulrich Höllrigl, verwies auf die Bedeutung einer gezielten Förderung von Junglandwirten sowie einer angemessenen finanziellen Unterstützung der Berglandwirtschaft. Zudem müsse die Rolle der Regionen bei der Gestaltung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik gesichert werden.<BR \/><BR \/>„Eine verstärkte Förderung junger Menschen in der Landwirtschaft ist wesentlich, um die Hofnachfolge zu erleichtern und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe sicherzustellen. Ebenso müssen die besonderen Leistungen der Berglandwirtschaft und der tägliche Einsatz der dort tätigen Landwirtinnen und Landwirte angemessen abgegolten werden“, betonte Höllrigl: „Darüber hinaus erachten wir es als wesentlich, dass die Regionen auch künftig aktiv in die Ausgestaltung und Umsetzung der GAP-Programme eingebunden werden und die Umsetzung regional geschieht.“<BR \/><BR \/>An der Tagung beteiligten sich auch Parlamentarier Herbert Dorfmann und Elisabeth Werner, Generaldirektorin der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission (DG Agri). Dorfmann unterstrich die entscheidende Rolle der Regionen in der europäischen Landwirtschaftspolitik. Dafür brauche es klare Regeln zur Abstimmung zwischen EU, Mitgliedstaaten und Regionen. Werner stellte mögliche Schwerpunkte der künftigen GAP vor: Investitionen in Innovation und Modernisierung der Landwirtschaft sowie das Thema Wasser.