Ahrntal: Süd-Tiroler Freiheit will für frischen Wind sorgen

Mölgg hat sich als Eventveranstalter einen Namen gemacht und ist durch seine Tätigkeit als Fußballschiedsrichter auch über das Ahrntal hinaus bekannt. Der junge Ahrntaler hat das Zeug zum Überraschungskandidaten: „Ich habe als Bürgermeisterkandidat nichts zu verlieren, und wer weiß, vielleicht gibt es am Ende ja eine politische Sensation im Ahrntal.“Zur Seite steht Mölgg in der Gemeinde Ahrntal ein kompetentes Team von 8 Kandidaten. „Wir haben ein ausgewogenes Programm für unsere Bürger ausgearbeitet. Dieses werden wir demnächst vorstellen. Wir sind bereit, für das Ahrntal Verantwortung zu übernehmen“, so Mölgg.In dieselbe Kerbe schlägt auch der Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit im Pustertal, Bernhard Zimmerhofer: „Florian ist jung und dynamisch. In der Politik braucht es ab und an einen Neubeginn, nicht nur mit neuen Projekten und Zielen, sondern auch mit neuen Köpfen.“

