Im Namen der Ladinischen Schützen betont er: „Unsere Identität und die Würde unserer Täler sind keine käuflichen Waren, die den Logiken des globalen Profits geopfert werden dürfen.“<BR \/><BR \/><BR \/>Dieser „Affront“ reihe sich in einen „bereits dramatischen sozialen und wirtschaftlichen Kontext für die ladinischen Gemeinschaften“ ein. „Seit Jahren erleben wir eine schleichende Entleerung unserer Dörfer: Die Jugend ist gezwungen abzuwandern, weil es an echten Entwicklungsperspektiven fehlt, während die Einheimischen machtlos einer zügellosen Immobilienspekulation zusehen müssen. Häuser und Grundstücke werden zu astronomischen Preisen an Auswärtige verkauft – Summen, die ein lokaler Arbeiter nicht einmal ansatzweise aufbringen kann. Wir wenigen Verbliebenen verteidigen unsere Wurzeln mit aller Kraft, doch die Arroganz von Managern, die sich über die Geschichte erhaben glauben, droht den kommenden Generationen den Rest zu geben.“<BR \/><BR \/><BR \/>Die Schützen richten daher einen formellen und dringenden Appell an die lokale Politik und die Vertreter des Landes: „Die Autonomie darf nicht zu einem bloßen Wahlslogan verkommen, sondern muss sich in konkreten und sofortigen Schutzmaßnahmen widerspiegeln. Wir fordern eine dringende gesetzliche Intervention, um der Immobilienspekulation einen Riegel vorzuschieben und diesen kulturellen Kahlschlag zu stoppen. Wer angesichts dieser Provokation schweigt, macht sich mitschuldig an der Auslöschung unserer Identität.“