Aktionstage Politische Bildung: Einreichfrist verlängert

Vom 2. bis 9. Mai finden auch in diesem Jahr die Aktionstage Politische Bildung statt. Dabei sind alle Bildungseinrichtungen, Bildungsausschüsse, Vereine, Verbände, Schulen oder Privatpersonen dazu eingeladen, in dieser Aktionswoche eine Veranstaltung umzusetzen, um politische Bildung sichtbar zu machen. Zur Bewerbung der Aktionstage wird auch ein Veranstaltungskalender gedruckt. Die Einreichfrist für die Veröffentlichung der Initiativen in diesem Kalender ist nun auf Montag, den 7. März verlängert worden.Unter dem Titel „Meine . deine . unsere Autonomie!“ stellen auch die Aktionstage anlässlich der 50 Jahre Zweites Autonomiestatut die Autonomie in den Mittelpunkt. Neben der Auseinandersetzung mit den politischen und geschichtlichen Inhalten soll dabei der Begriff der Autonomie auch in Bezug auf das tägliche Leben kritisch hinterfragt werden. Willkommen sind wie immer auch andere Themen politischer und gesellschaftlicher Bildung.Vom Vortrag über die Diskussionsrunde bis zu einer Aktion im öffentlichen Raum: Die Möglichkeiten, politische Bildung umzusetzen sind vielfältig. Das Landesamt für Weiterbildung erstellt heuer ein Pub-Quiz zum Thema Autonomie und Freiheit, das Interessierte vor Ort in ihrer Gemeinde oder ihrem Stadtviertel umsetzen können.

lpa/stol