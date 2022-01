Aktionstage Politische Bildung zu „Meine . deine . unsere Autonomie!“

„Kein Mensch wird als politisches Lebewesen geboren; deshalb ist politische Bildung eine Existenzvoraussetzung jeder friedensfähigen Gesellschaft“, sagte der deutsche Politikwissenschaftler und Journalist, Dolf Sternberger, und bringt damit auf den Punkt, warum das Thema politische Bildung immer wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden muss.Diesen Anspruch haben die Aktionstage politische Bildung, die das Landesamt für Weitebildung nun bereits zum 14. Mal organisiert. Vom 2. bis 9. Mai 2022 sind Bildungs- und Jugendorganisationen, Vereine und alle Interessierten dazu aufgerufen, sich an den Aktionstagen zu beteiligen und eine Veranstaltung oder öffentliche Aktion zu einem Thema politischer und gesellschaftlicher Bildung zu organisieren.Zumal sich das Inkrafttreten des Zweiten Autonomiestatus in diesem Jahr zum 50. Mal jährt, steht das Thema Autonomie auch bei den Aktionstagen politische Bildung im Fokus. Unter dem Motto „Meine . deine . unsere Autonomie“ können lokalhistorische und politisch grundlegende Narrativen der Autonomie entwickelt, Geschichtliches neu aufgearbeitet oder aktuelle Fragen rund um die Autonomie erörtert werden.Die Aktionstage politische Bildung wollen aber auch Plattform sein für die Beschäftigung mit Fragen, die darüber hinaus gehen: Was heißt Autonomie eigentlich? Was ist ein autonomer Mensch? Welche Abhängigkeiten bestimmen unser Leben? Ist Autonomie ein Friedensmodell oder enthält sie auch das Potential von Konflikten?Wie bisher sind auch Veranstaltungen und Aktionen willkommen, die sich mit anderen Themen der Politischen Bildung und Sensibilisierung für gesellschaftliches Engagement beschäftigen.Bildungseinrichtungen, Vereine, Verbände, aber auch Privatpersonen, die sich an den Aktionstagen beteiligen. können ihre Aktionen und Veranstaltungen bis zum 4. März 2022 melden. Alle gemeldeten Veranstaltungen werden gesammelt und auf den Landeswebseiten sowie auf Facebook veröffentlicht. Ein gedruckter Veranstaltungskalender zu den Veranstaltungen in ganz Südtirol gibt einen Überblick über die Aktionswoche. Gegen Ende des Jahres wird jeweils ein Jahresheft veröffentlicht, das einen Rückblick auf die durchgeführten Veranstaltungen bietet.

lpa