Aktivisten: 3 Tote nach israelischen Luftangriffen in Syrien

Bei den Bombardements in der Nähe der Stadt Hama wurde den Aktivisten zufolge auch ein Waffenlager der Milizen zerstört. Die staatliche Agentur SANA meldete, Syriens Luftverteidigung habe mehrere israelische Raketen abgeschossen. 3 Soldaten seien verletzt worden. Der Angriff habe zudem Sachschaden verursacht. Israels Armee wollte die Berichte – wie in solchen Fällen üblich – nicht kommentieren.Israel greift regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an, um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut. Der Iran ist mit Russland wichtigster Verbündeter der syrischen Regierung. Vor knapp einer Woche hatte Israel den Flughafen der Stadt Aleppo bombardiert. Dabei wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle 3 Menschen getötet.