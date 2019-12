„Alan Kurdi“ in sizilianischem Hafen Pozzallo eingetroffen

Das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ ist am Sonntag mit 32 geretteten Migranten an Bord im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen. Am Samstagabend hatte das italienische Innenministerium dem Schiff Pozzallo als Hafen zugewiesen.