Alan Kurdi und Ocean Viking dürfen in italienische Häfen

Die Europäische Kommission habe bereits das Verfahren zur Verteilung der Geretteten eingeleitet, hieß es weiter. Einige Länder, unter ihnen Frankreich und Deutschland, hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt.





Das deutsche Schiff „Alan Kurdi“ hatte am vorigen Donnerstag (28.11.) bei zwei Einsätzen insgesamt 84 Menschen gerettet. Nach mehreren Notevakuierungen waren am Dienstag noch 61 von ihnen an Bord. Die von den Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen betriebene „Ocean Viking“ hatte in der Nacht auf Freitag 60 Menschen an Bord genommen.

apa