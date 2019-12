Alex Perathoner neuer SVP-Ortsobmann in Wolkenstein

Der bisherige langjährige Ortsobmann und Bezirksobmann Christoph Perathoner hat nach 15 jähriger Amtszeit aus beruflichen und zeitlichen Gründen die Obmannschaft in Wolkenstein zurückgelegt.





Da Christoph Perathoner nunmehr objektiv wenig Zeit in Wolkenstein verbringt, und seiner Meinung nach ein SVP Ortsobmann im Dorf leben und arbeiten sollte, ist er zu diesem Entschluss gekommen.Daraufhin wurde der Jungbauer und Unternehmer Alex Perathoner einstimmig vom Ortsausschuss zum neuen SVP-Ortsobmann gewählt.Er ist bereits seit über 10 Jahren in der Bauernjugend und im Bauernbund ehrenamtlich in Führungspositionen aktiv und möchte die SVP-Ortsgruppe durch die Gemeinderatswahlen 2020 führen.„Für die Gemeinderatswahlen ist es wichtig, dass wir kompetente, aktive Kandidaten und Kandidatinnen aus allen Alters- und Berufsgruppen finden, die sich für Wolkenstein einsetzen. Weiters sind regelmäßige Informationen der Mitglieder über die wichtigsten Geschehnisse auf Gemeinde- und Landesebene zentrale Anliegen des Ortsausschusses. Dieses Vorhaben soll durch gezielte Veranstaltungen im Dorf, Möglichkeiten des Zusammentreffens mit Entscheidungsträgern oder Berichten erreicht werden“, so der neue Obmann Alex Perathoner.Christoph Perathoner wird seine Erfahrung als Stellvertreter des neuen Obmannes weiter einbringen. Die weiteren Mitglieder sind: Altlandesrat Florian Mussner, Peter Mussner, Georg Lardschneider, Doris Mussner, Günther Perathoner, Adrian Senoner und Clemenz Senoner.

stol