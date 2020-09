Algund: Ulrich Gamper ist der klare Sieger

Neben dem amtierenden Bürgermeister Ulrich Gamper stellten sich 17 weitere SVP-Kandidaten für das höchste Amt zur Verfügung. Die Liste „Lagundo nel cuore – Algund im Herzen“ war mit einem Bürgermeisterkandidaten angetreten: Cesare D’Eredità, der bislang im Gemeindeausschuss saß. Er konnte ein Ergebnis von 11,4 Prozent erzielen.Mit 80,6 Prozent wurde Ulrich Gamper klar zum Wahlsieg gewählt. Von den weiteren SVP-Kandidaten schaffte es nur Alexandra Ganner mit 2,5 Prozent über die 1-Prozent-Hürde.Die dritte Liste „Gemeinsam für Algund“, stellte keinen Bürgermeister-Kandidaten. Von den 4195 Wahlberechtigten gaben 62,4 Prozent ihre Stimme ab.Bei den Gemeinderatswahlen 2015 gingen 12 der 18 Sitze im Gemeinderat an die SVP, 3 Sitze an die Liste „Gemeinsam für Algund“, 2 Sitze an die Liste „Lagundo nel cuore –Im Herzen Algund“ sowie ein Sitz an die „Lista Civica Lagundo – Dorfliste Algund“, die heuer nicht mehr antrat.

stol