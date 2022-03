Alle gegen Putin – Das große Zusammenrücken

Die Europäische Union beschließt ein Sanktionspaket nach dem anderen, und keiner der 27 Mitgliedstaaten schert aus. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen verurteilt Russland, und nur 5 Länder stimmen dagegen. Angesichts des von Wladimir Putin begonnenen Krieges schließen sich die Reihen. Das ist wenig überraschend. Nichts schweißt so sehr zusammen wie ein gemeinsamer Gegner.In besonderer Weise gilt das für die Nato, die im Kalten Krieg 40 Jahre lang unverbrüchlich zusammenstand, doch nach der Auflösung ihres Gegners, der Sowjetunion, in eine Existenzkrise geriet – der französische Präsident Emmanuel Macron bescheinigte ihr noch vor wenigen Jahren den „Hirntod“. Jetzt erlebt die westliche Allianz ihre Wiederauferstehung, geboren aus der äußeren Bedrohung durch Putin.Auch die EU wirkt plötzlich wie ein geeinter Block. Die quälende Auseinandersetzung der EU-Kommission mit Polen und Ungarn wegen der demokratischen und rechtsstaatlichen Defizite beider Länder wird von dem Krieg in der Ukraine überlagert. „Das wird auch noch eine Weile so bleiben“, glaubt der Politikwissenschaftler und EU-Experte Berthold Rittberger von der Universität München.Zudem zeigt insbesondere Polen eine große Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Mit ihnen können sich die Polen stärker identifizieren als mit den syrischen Flüchtlingen des Jahres 2015.Die europäische Integration wird seit jeher durch Krisen vorangetrieben. Aus der Euro-Krise ging der Euro-Rettungsschirm hervor, aus der Flüchtlingskrise die gemeinsame Grenzsicherung, aus der Corona-Pandemie der Wiederaufbaufonds, der mit dem Tabu brach, dass die Nettozahler keine gemeinsamen Schulden aufnehmen wollten.„Durch den Ukraine-Krieg wird nun die EU als verteidigungspolitischer Akteur ins Rampenlicht gerückt“, sagt Rittberger. Er sieht einen „Quantensprung innerhalb weniger Tage“. So hat die EU erstmals in ihrer Geschichte den Kauf und die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land beschlossen.Rittberger geht davon aus, dass die EU jetzt auch an ihrer eigenen militärischen Einsatzfähigkeit innerhalb der Nato arbeiten wird. „Der Krieg wirkt hier als Katalysator.“ Dabei stehe immer die US-Präsidentschaftswahl im November 2024 im Hintergrund, bei der erneut ein Wahlsieg von Donald Trump oder eines ähnlichen republikanischen Politikers möglich erscheine. „Dann kann es ganz schnell heißen: “Auf unsere Unterstützung braucht ihr nicht mehr zu zählen.„Die EU hat jetzt zweieinhalb Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie sie dann der Bedrohungslage Herr werden will.“ Derzeit habe sie nichts zu bieten, was einem glaubwürdigen Abschreckungsszenario gegenüber einer militärischen Großmacht wie Russland gleichkommen würde.

apa