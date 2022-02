Allianz für Familie: „Fast eine Wissenschaft zu verstehen, welche Regeln gelten“

Der Staat lockert die Quarantäneregeln ab Montag: Kindergartengruppen schließen ab dem fünften Infektionsfall. Große Erleichterungen gibt es auch an den Schulen – vor allem für Geimpfte und Genesene. Für alle sinkt die Quarantänezeit auf 5 Tage (STOL hat berichtet) „Grundsätzlich sind es Erleichterungen und das ist gut“, sagt Christa Ladurner. Dass sie erst jetzt kämen und nicht wie ursprünglich angekündigt in der vergangenen Woche, das habe bei vielen Eltern für Unmut gesorgt. „Aber es geht jetzt in die richtige Richtung.“ Die kürzere Quarantäne sei positiv: „Je kürzer desto besser. Das dauernde Hin und Her ist ein Problem. Ich hoffe, dass das jetzt abklingt.“Besonders positiv sei, dass die Quarantänezeit verkürzt werde. „Man hat bisher nie bedacht, dass Kinder unter 5 Jahren nicht geimpft werden können. Das war einer der Hauptfehler. Sie wurden behandelt wie Ungeimpfte und das war nicht korrekt.“ Es sei wichtig, dass wieder Normalität in den Familien einkehre. „Die Situation war wirklich unglaublich: Manche Familien hatten ihre Kinder im Jänner nur an einem oder 2 Tagen im Kindergarten.“ Besonders kinderreiche Familien seien „aus Quarantänesituation gar nicht mehr herausgekommen. Es war wirklich höchste Eisenbahn.“Genesene und geimpfte Grundschüler bleiben auch ab dem fünften Infektionsfall in ihrer Klasse, ihre ungeimpften Kameraden müssen in den Fernunterricht. Südtirol beantragt, dass auch Schüler, die am Screening teilnehmen, im Unterricht belassen werden. Bei Schülern der Oberstufe greift der Fernunterricht für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene ab dem zweiten Infektionsfall. „Für die Lehrer ist es jedenfalls eine logistische Herausforderung, einen Teil der Klasse in Präsenz, den anderen auf Distanz zu unterrichten“, bemerkt Ladurner. „Das ist ganz schwierig.“ Ladurner: „Ich verstehe nicht, warum man nicht überall den fünften Fall als Grenze heranzieht.“Grundsätzlich sei zu sagen: „Je einfacher die Regelungen sind, desto besser.“

