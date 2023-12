Allianz für Familie will keine Rückschritte tolerieren

„Familie ist Fürsorge und damit eine individuelle Lebensentscheidung“

Südtirol brauche eine familienfreundliche Zukunft

„Eine rückwärtsgewandte Familienpolitik steht im klaren Widerspruch zu den Fortschritten, die moderne Gesellschaften in Bezug auf Gleichstellung und Vielfalt gemacht haben“, betont Christa Ladurner von der Allianz für Familie.Da die Vereinbarkeitsfrage im Wahlkampf kaum Thema gewesen sei, sei die Sorge groß, dass sie in den Koalitionsverhandlungen und folglich in den nächsten 5 Jahren übersehen wird. Es brauche in diesem Regierungsprogramm einen eigenen Punkt zur Vereinbarkeit und zur Absicherung der CareArbeit mit konkreten, zukunftsstarken Maßnahmen.Doris Albenberger, Sprecherin der Allianz für Familie, erläutert: „Die Allianz für Familie fordert neben einer konsistenten Investition in Bildung und Betreuung, eine Verbesserung der Situation von Familien durchden Ausbau von Vereinbarkeitsmöglichkeiten, wie etwa ein erhöhtes Betreuungsangebot und die finanzielle Absicherung von Pflege- und Sorgearbeit“.Der Grundsatz laute: Familie ist Fürsorge und damit eine individuelle Lebensentscheidung. Eine Ausgrenzung von verschiedenen Familienkonstellationen oder eine Etikettierung dessen, was eine „richtige“ Familie sei, wird von der Allianz für Familie nicht toleriert. Ebenso wenig wie Rückschritte in der Gleichstellung der Frauen, die in den letzten Jahrzehnten für ihre Rechte gekämpft haben.Sollte es Verschlechterungen in dieser Hinsicht geben, wäre mit massivem Widerstand der Frauen zu rechnen. Denn eine Familienpolitik, die auf traditionellen Rollenklischees basiert, sei weder zukunftstauglich noch werde sie den Bedürfnissen der Bürger im Jahr 2023 gerecht.Die Allianz für Familie Südtirol werde in diesen Punkten genau hinschauen und ruft dazu auf, sich für eine zeitgemäße Familienpolitik einzusetzen, die auf Gleichberechtigung, Vielfalt und sozialer Unterstützung basiert.Nur durch einen offenen Dialog und die Förderung moderner Konzepte könne Südtirol eine familienfreundliche Zukunft gestalten, die den Anforderungen der jungen Menschen unserer Zeit entspricht.