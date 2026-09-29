Die zuständigen Landesämter sollen nun die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine Lösung der Problematik erarbeiten. Geplant ist zudem eine außerordentliche und zeitlich befristete Unterstützungsmaßnahme für die betroffenen Unternehmen.<BR \/><BR \/>Schätzungen zufolge bleiben jedes Jahr rund 2000 Tonnen Altreifen in Südtiroler Werkstätten liegen. Dies kann Auswirkungen auf die Sicherheit, den Brandschutz und die ordnungsgemäße Lagerung haben. Nach den staatlichen Bestimmungen liegt die Verantwortung für die Bewirtschaftung dieser Altreifen bei den Herstellern und Importeuren von Reifen sowie bei den entsprechenden Sammelsystemen.<BR \/><BR \/>„Unsere Werkstätten dürfen nicht zum Sammelplatz eines Problems werden, das das gesamte System der Altreifenentsorgung betrifft“, sagt Landesrat Galateo. „Das Land Südtirol will die Betriebe konkret unterstützen. Die derzeitige Situation birgt Risiken für Sicherheit und Brandschutz und wirkt sich durch die sichtbaren Reifendepots auch negativ auf das Landschaftsbild aus.“<BR \/><h3>\r\nLand will 80 Prozent der Kosten übernehmen<\/h3>Vorgesehen ist ein einmaliger Landesbeitrag für Unternehmen, die die Abholung der Altreifen privaten Entsorgungsunternehmen übertragen. Das Land Südtirol soll dabei bis zu 80 Prozent der anfallenden Kosten übernehmen. Der geschätzte Finanzierungsbedarf für die Maßnahme beläuft sich auf rund 400.000 Euro.<BR \/><BR \/>Die Landesregierung hat sich eingehend mit dem Thema befasst. Die unzureichende Abholung von Altreifen belastet viele Werkstätten und Betriebe in Südtirol. Saisonale Spitzen beim Reifenwechsel und logistische Besonderheiten führen dazu, dass die vorgesehenen Entsorgungsmengen den Bedarf nicht decken.<BR \/><BR \/>„Mit dieser außerordentlichen und befristeten Maßnahme wollen wir die Betriebe in einer schwierigen Situation unterstützen. Gleichzeitig muss das staatliche Sammelsystem eine den Bedürfnissen Südtirols entsprechende Abholung sicherstellen“, sagt Galateo.<BR \/><BR \/>Die Maßnahme soll den Unternehmen helfen, die aktuelle Situation zu bewältigen. An der grundsätzlichen Zuständigkeit des staatlichen Systems für die Entsorgung von Altreifen ändert sich jedoch nichts.