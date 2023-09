Am Beispiel von Südtirol: Italien diskutiert über die Schulnoten

In Südtirol gibt es seit diesem Schuljahr keine Schulnoten mehr unter 4 (STOL hat berichtet) . Die Notenskala in Südtirol reicht nun von 4 bis 10. Damit folgte Südtirol dem Beispiel aus Deutschland und Österreich.Nun wird auch auf Staatsebene über das Thema diskutiert, Südtirol wird als positives Beispiel von Befürworten der Reform in zahlreichen Medien hervorgehoben. Argumentiert wird, dass Noten unter 4 unnötig seien und nicht zur Motivation der Schülerinnen und Schüler beitragen würden.Auch Südtirols Bildungslandesrat Philipp Achammer wird dabei in den italienischen Medien zitiert. Laut ihm deute eine 4 bereits auf eine unzureichende Vorbereitung hin, und es bestehe keine Notwendigkeit, diese Tatsache durch eine noch niedrigere Note zu unterstreichen.Achammer hatte sich bereits nach dem Beschluss des Landtags über die Änderung des Notensystems erfreut gezeigt und hervorgehoben, dass die Bewertung eine qualifizierte Rückmeldung sein sollte. „Was soll die qualifizierte Rückmeldung einer 1 sein“, fragte sich Achammer damals.