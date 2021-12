Am Wochenende will Südtirol mit der Kinderimpfung beginnen

„Wir sollten zwischen Donnerstag und Freitag diesbezüglich die ersten 6000 Impfdosen erhalten“, sagt der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, zu STOL. Sollte diese Lieferung wie versprochen eintreffen, dann könnte man bereits am Wochenende damit beginnen, die 5- bis 11-Jährigen gegen das Coronavirus zu impfen.Aufgrund des Impfwochenendes am vergangenen Wochenende sei man bislang noch nicht dazugekommen, einen detaillierten Plan aufzustellen. „Aber ich gehe schon davon aus, dass wir an diesem Wochenende bereits die Kinderimpfungen anbieten können“, so Zerzer zu STOL.

