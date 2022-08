Amerikas chinesische Herausforderung Amerikas chinesische Herausforderung

Auf dem diesjährigen Aspen Security Forum im Juli warb Chinas Botschafter in den Vereinigten Staaten, Qin Gang, um ein besseres Verständnis seines Landes. Unter den versammelten Experten herrschten jedoch erhebliche Diskussionen über Chinas Ziele. Präsident Xi Jinping hat angekündigt, China beabsichtige Amerika bis 2030 im Bereich wichtiger Technologien wie künstlicher Intelligenz und synthetischer Biologie zu überholen, und zahlreiche Analysten prognostizieren, dass Chinas BIP (gemessen an Marktwechselkursen) jenes der USA Anfang des nächsten Jahrzehnts übertreffen wird. + von Joseph S. Nye, Jr., Professor an der Harvard University