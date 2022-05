Amerikas Leak am Supreme Court Amerikas Leak am Supreme Court

Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte hat ein Insider am Obersten Gerichtshof der USA vorsätzlich den Entwurf eines Gutachtens in einem hochkarätigen Fall durchgestochen, offenbar in der Absicht, entweder die Beratungen des Gerichts oder die Reaktionen der Öffentlichkeit auf die mutmaßliche Entscheidung zu beeinflussen. Der Inhalt des Entwurfs – der das Grundsatzurteil Roe v. Wade aus dem Jahr 1973, das ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung festschreibt, aufheben würde – ist folgenreich und bestürzend. + von Aziz Huq (Professor für Recht an der University of Chicago)