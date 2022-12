Amhof: „Wir brauchen keine strengeren Regeln in der Fraktion“

„Verstöße gegen Fraktionszwang hat es immer schon gegeben“

Amhof: „Das habe auch so empfunden“

„Die SVP-Fraktion ist eigentlich eine loyale Gruppe und stimmt sehr oft Dingen zu, die sie erst im letzten Abdruck sieht“, sagt Amhof. Fraktionsarbeit sei ein Zusammenspiel. „Wir müssen Beschlüsse rechtzeitig erhalten, um sie frühzeitig zu diskutieren.“Verstöße gegen den Fraktionszwang habe es immer schon gegeben. „Der eine kann etwas aufgrund seiner Werte nicht mittragen, der andere hat einfach etwas falsch kapiert“, sagt Amhof.„Auch bei Sachthemen hat es Ausnahmen gegeben, wenn die Mehrheit im Landtag trotzdem gesichert ist. So viel Flexibilität, das zu beurteilen, muss der Fraktionssprecher haben.“Was der „Fall IDM“ anbelangt, so gab es ziemlich unverhohlene Kritik des Landeshauptmanns an der Fraktionsführung von Amhof. „Das habe ich auch so empfunden“, sagt sie. „Die Panne bei IDM wäre aber nicht passiert, wenn Landesrat Bessone sich nicht enthalten hätte.“