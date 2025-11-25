Diese „Gewalt gegen Zivilisten“ stellten „Kriegsverbrechen“ dar, erklärte Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard. Es könne sich auch um andere Verbrechen nach internationalem Recht handeln. „Alle Verantwortlichen müssen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.“<BR \/><BR \/>Amnesty warf den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, die Taten der RSF-Miliz erleichtert zu haben. Den Vereinigten Arabischen Emiraten wird regelmäßig vorgeworfen, die RSF-Miliz zu unterstützen, die für Gräueltaten im Sudan verantwortlich gemacht wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate weisen die Vorwürfe zurück.<BR \/><BR \/>Im Sudan, dem drittgrößten Land Afrikas, liefern sich seit April 2023 die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz einen blutigen Machtkampf. Nach 18-monatiger Belagerung übernahm die RSF Ende Oktober die Kontrolle über die Stadt Al-Fashir - die letzte große Stadt in der Region Darfur, die noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Berichten zufolge kam es in der Stadt zu zahlreichen Gräueltaten, etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten.<BR \/><BR \/>Am Montag rief die RSF-Miliz einseitig eine dreimonatige Waffenruhe im Sudan aus. „In Reaktion auf die internationalen Bemühungen, besonders auf Initiative von US-Präsident Donald Trump und der Vermittler hin, verkünden wir eine humanitäre Waffenruhe, die eine Einstellung der Kampfhandlungen für drei Monate vorsieht“, sagte RSF-Anführer Mohamed Hamdan Daglo. Die mit der RSF verfeindete sudanesische Armee hatte am Sonntag einen internationalen Waffenruhe-Vorschlag abgelehnt.