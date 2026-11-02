Amnesty warnte vor einer humanitären Katastrophe kurz vor dem Winter wegen der russischen Angriffe auf ukrainische Energieanlagen und Heizkraftwerke. Der illegale Angriffskrieg Russlands fordere immer mehr Todesopfer in der Zivilbevölkerung. „Ihre Zahl ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Für Oktober 2026 wird mit so vielen zivilen Todesopfern gerechnet wie seit Jahren nicht mehr.“<h3>\r\n„Angriffe auf wichtige Infrastrukturanlagen haben unmittelbare Folgen für die Zivilbevölkerung“<\/h3>Angriffe auf Energieinfrastruktur „schaffen lebensbedrohliche Situation“<BR \/>Wegen Angriffen auf die ukrainische Strominfrastruktur hat der IStGH Haftbefehle gegen zwei russische Spitzenmilitärs erlassen. „Die Russische Föderation greift kurz vor einem kalten Winter erneut in großem Umfang die ukrainische Energie- und Heizinfrastruktur an. Dabei führt sie auch Angriffe fernab der Front durch“, sagte Scott Edwards, Crisis Response Director bei Amnesty International. <BR \/><BR \/>„Diese Angriffe auf wichtige Infrastrukturanlagen haben unmittelbare Folgen für die Zivilbevölkerung und schaffen eine lebensbedrohliche Situation. Es handelt sich um einen rechtswidrigen Angriffskrieg, die das Kriegsrecht eklatant missachtet und offenbar darauf abzielt, unerträgliche Lebensbedingungen für die ukrainische Zivilbevölkerung zu schaffen.“<h3>\r\nIn der ersten Oktoberhälfte so viele zivile Todesopfer wie seit Jahren nicht mehr<\/h3>Amnesty verweist auch auf den jüngsten Bericht der Internationalen Untersuchungskommission zur Ukraine, in dem die gezielten russischen Angriffe auf Energieinfrastruktur als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden. <BR \/><BR \/>Die UNO-Kommission stellte zudem fest, dass im September 2026 mindestens 328 Zivilistinnen und Zivilisten durch russische Angriffe getötet und 2.105 verletzt wurden. Das entspreche einem Anstieg von 85 Prozent gegenüber September 2025. In der ersten Oktoberhälfte 2026 seien so viele zivile Todesopfer wie seit Jahren nicht mehr festgestellt worden.<h3>\r\nGezielte Angriffe auf zivile Objekte, wahllose Angriffe und Angriffe<\/h3>Im vergangenen Winter wurden UNO-Angaben zufolge mindestens 423 Angriffe auf die Strominfrastruktur und 74 Angriffe auf Heizkraftwerke durchgeführt. Die Folge waren Stromausfälle und die Unterbrechung der Heizungsversorgung für Hunderttausende bei Temperaturen von unter -20 Grad Celsius. <BR \/><BR \/>Nach dem humanitären Völkerrecht gelten Strom- und Heizanlagen grundsätzlich als zivile Objekte, sofern sie nicht die strenge Definition eines militärischen Ziels erfüllen. Gezielte Angriffe auf zivile Objekte, wahllose Angriffe und Angriffe, bei denen mit unverhältnismäßigen Schäden für die Zivilbevölkerung zu rechnen ist, sind Kriegsverbrechen. Entsprechend fordert Amnesty International die russischen Streitkräfte auf, ihre systematischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur einzustellen.