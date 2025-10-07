Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, verurteilte die Aktion als „skandalös und inakzeptabel“. „Gerade heute ist es auch ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die um den schrecklichen Anschlag der Hamas vor zwei Jahren trauern.“<BR \/><BR \/>Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas mit anderen Islamisten das schlimmste Massaker in Israels Geschichte angerichtet. Etwa 1.200 Menschen wurden getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.<BR \/><BR \/>Die Bürgermeisterin sagte auch, dass von einem Verbot einer Gedenkfeier keine Rede sein könne. Eine propalästinensische Demonstration auf dem Dam sei aber nicht genehmigt worden, da zuvor bereits eine proisraelische Demonstration zur selben Zeit ebenfalls auf dem Platz stattfinde. Konfrontationen sollten vermieden werden.