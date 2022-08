An jeder Ecke eine Regel, aber keiner kontrolliert’s

„ Wieso sorgt die Gemeindeverwaltung nicht dafür, dass die von ihr aufgestellten Regeln auch eingehalten werden? ” — Michael Fink

Manchmal ist dieses Bozen eine ziemlich absurde Stadt. Es ist ein kleines Wunder, dass die Rädchen trotzdem irgendwie laufen, bei all den merkwürdigen Problemen, die tagtäglich irgendwo auftauchen. Von den Dauerbrennern ganz zu schweigen.Es gibt eine große Menge heißer Eisen, die niemand anfassen und in Ordnung bringen möchte. Die köcheln ständig vor sich hin, schwappen hoch, tauchen wieder ab; ein Kommen und Gehen. Derweil schimmelt in irgendeinem Ordner im Rathaus ein Regelwerk vor sich hin, das, würde es konsequent umgesetzt, einen Großteil der Bozner Unzulänglichkeiten aus dem Weg räumen könnte. Stadtpolizeiordnung nennt sich dieses Dokument.Wer sich die 2 Dutzend Artikel zu Gemüte führt, der ist den Rest des Tages mit Verwunderung beschäftigt. Lärmbelästigung, Bettelverbot, Haltung von Hunden und anderen Tieren, Bodenhygiene usw.: Quasi für alles gibt es eine Vorschrift, an die man sich zu halten hat. Strafen sind vorgesehen.Wer sich nun all die Diskussionen der letzten Jahre um Sicherheit, Bettelei oder öffentliche Sauf- und Feiergelage in Erinnerung ruft, dem stellt sich unweigerlich die Frage: Wieso sorgt die Gemeindeverwaltung nicht dafür, dass die von ihr aufgestellten Regeln auch eingehalten werden? Man könnte sich damit eine Menge an Vorzimmerproblemen ersparen.Beispiel Obstmarkt: Was wurde und wird mit diesem Thema sinnlos Zeit verplempert. 3 Schritte vor und 5 zurück. Das geht nun schon seit Jahren so. Hüben Gastwirte, Jugendversteher und Partyvolk, drüben die entnervten Anrainer. Es regt sich keiner auf, wenn Leute einen gemütlichen Abend zusammen verbringen, auch mit dem einen oder anderen Gläschen mehr. Wenn aber mitten in der Nacht Freiluftpartys mit Gegröle und lauter Boxenmusik stattfinden, dann sind Grenzen überschritten. Wieso will die Stadtpolitik diesen großen Brocken nicht endlich aus dem Weg räumen? Weshalb braucht es eigentlich eine neue Verordnung, wenn es alle notwendigen Regeln schon gibt?Durch die vielen Nachlässigkeiten der Stadtverwaltung wird eine permanente Aufregung, ja Hysterie erzeugt. Durch den Mangel an Strenge und Durchsetzungsvermögen entstehen neue Baustellen, die niemand braucht. Für die wirklich großen Herausforderungen fehlt oft die Energie. Es braucht nicht den großen Wurf, nur eine kleine Feinjustierung beim einen oder anderen Schräubchen. Profitieren würden Bürger wie Stadtpolitik. Letztere hätte endlich genug Zeit, die wirklich wichtigen Themen in die Pipeline zu schicken.