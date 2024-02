Andreas Jungmann zum Bürgermeister von Brixen gewählt

Leichte Verluste für SVP, FdI legen am meisten zu

Sitzverteilung im Gemeinderat

Das Abschneiden der Bürgermeisterkandidaten

Bürgermeisterkandidaten Brixen Andreas Jungmann (SVP): 54,3 Prozent (5479 Stimmen) Sabine Mahlknecht (Team K): 11,6 Prozent (1170 Stimmen) Renate Prader (PD): 10,5 Prozent (1061 Stimmen) Markus Frei (Grüne): 9,9 Prozent (1004 Stimmen) Antonio Bova (FdI und Lega): 8 Prozent (881 Stimmen) Konrad Unterfrauner (STF): 3,4 Prozent (346 Stimmen) Christopher Fissneider (JWA): 2,2 Prozent (226 Stimmen)

Der Gemeinderat

Bis 21 Uhr konnten rund 18.276 Frauen und Männer in Brixen am gestrigen Sonntag bei den Gemeinderatswahlen ihre Stimme abgeben, 10.325 Bürger machten von diesem Recht gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 56,5 Prozent – deutlich weniger als noch im Jahr 2020 (64,2 Prozent).In den frühen Morgenstunden stand nach Auszählung aller 22 Sektionen das Ergebnis fest: Andreas Jungmann ist neuer Bürgermeister von Brixen. Er erhielt 5479 Stimmen (54,3 Prozent). Damit stellt die SVP nach dem Wechsel von Peter Brunner in den Landtag auch weiterhin den Bürgermeister in der Bischofsstadt.Die SVP musste bei der Wahl zwar 4,3 Prozentpunkte an Stimmverlusten im Vergleich zu den letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 hinnehmen, erreichte aber mit 54,9 Prozent eine deutliche Mehrheit. Zweitstärkste Kraft hinter der SVP ist das Team K mit 11,4 Prozent (plus 2,6 Prozentpunkte).Zulegen konnte auch die Demokratische Partei: Sie erreiche 10,6 Prozent (plus 2,3 Prozentpunkte) und ist die drittstärkste Kraft im neuen Gemeinderat. Knapp dahinter lieg die Grüne Bürgerliste mit 10 Prozent der Stimmen (plus 1,6 Prozentpunkte).Den stärksten Stimmenzuwachs gab es bei den Gemeinderatswahlen für die Fratelli d'Italia: Sie konnten 2,8 Prozentpunkte zulegen und kommen so auf 6,5 Prozent der Stimmen. 3,4 Prozent der Stimmen gehen auf das Konto der Süd-Tiroler Freiheit (plus 2,2 Prozentpunkte).Den Sprung in den Gemeinderat verpasst haben die Liste JWA (2,1 Prozent) und die Lega (1,1 Prozent).Die SVP stellt nach dieser Wahl auch weiterhin die Mehrheit im Gemeinderat von Brixen. Sie kommt auf 15 der insgesamt 27 Sitze.Jeweils 3 Sitze haben künftig das Team K, der PD sowie die Grüne Bürgerliste inne. Fratelli d'Italia bekommen 2 Sitze und die STF erreicht wie schon bei den Wahlen im Jahr 2020 einen Sitz.Nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist hingegen die Lega. Für die Liste JWA hat es ebenfalls nicht für einen Sitz im Gemeinderat gereicht.Gar nicht erst zur Wahl angetreten sind die Freiheitlichen ebenso wie die Liste Insieme per Bressanone.Insgesamt 7 Bürgermeisterkandidaten buhlten mit 8 Parteien um die Stimmen der Bürger. Hier ein Überblick über das Abschneiden der einzelnen Kandidaten.Diese Kandidaten haben den Sprung in den Gemeinderat geschafft:Andreas Jungmann (Bürgermeister), Peter Natter (1921 Stimmen), Thomas Schraffl (1273), Paula Bacher (1056), Bettina Kerer (898), Monika Leitner (721), Sara Dejakum (645), Gerold Siller (611), Vera Obexer (606), Martin Frener (559), Oscar Fellin (492), Margit Tauber (492), Philipp Gummerer (467), Alex Fischer (462), Heinrich Ferretti (450)Sabine Mahlknecht (Bürgermeisterkandidatin), Verena Waldboth (203), Elisabeth Fulterer (181)Renate Prader (Bürgermeisterkandidatin), Ferdinando Stablum (546), Shabbeir Ahmed (96)Markus Frei (Bürgermeisterkandidat), Verena Stenico (354), Barbara Wielander (211)Antonio Bova (Bürgermeisterkandidat) und Claudio Del Piero (249)Stefan Unterberger (120)