Andreas Sottsas ist Spitzenkandidat der Süd-Tiroler Freiheit für Ladinien

Das Hauptaugenmerk von Andreas Sottas liegt demnach auf sämtlichen Themen, die Ladinien betreffen. Insbesondere ging er bei der Vorstellung auf die Probleme der Landwirtschaft ein, von Wolf und Bär bis hin zum Borkenkäfer. Er plädiert für eine enge Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft, da diese sich gegenseitig ergänzen und unterstützen sollten.Der Landeshauptmannkandidat der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, zeigt sich erfreut, dass mit Sottsas ein engagierter Kandidat für Ladinien bei der Wahl antritt: „Andreas ist kein 'Quoten-Ladiner', sondern ein starker Kandidat, der sich mit Herzblut für seine Heimat und die Anliegen Ladiniens einsetzt.“ Knoll ging in seiner Rede auf die Möglichkeit eines wiedervereinigten Ladiniens ein, auf die Förderung gesamtladinischer Initiativen, sowie auf die ladinische Toponomastik.Bernhard Zimmerhofer, Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit im Pustertal, sprach das akute Problem des „Ausverkaufs der Heimat an, unter dem besonders Ladinien leide“: „Der Ausverkauf der Heimat führt dazu, dass sich die Einheimischen das Leben in ihrer Heimat nicht mehr leisten können und schleichend ihre Identität verlieren“, warnt Zimmerhofer.Die Gemeinderätin aus Enneberg, Katrin Ellecosta, moderierte die anschließende Diskussion. Diese wurde von den anwesenden Bürgern rege genutzt, und es wurden dem Landeshauptmannkandidaten einige Ideen und Vorschläge für Ladinien mit auf den Weg gegeben.