Andrian: Roland Danay bleibt Bürgermeister

Noch vor 5 Jahren stand die Gemeinde Andrian im Überetsch vollständig unter dem Zeichen des Edelweiß: Alle 15 Sitze des Gemeinderats gingen konkurrenzlos an die SVP. Dieses Jahr hat sich eine Bürgerliste dazugemischt: die Dorfliste Andrian.2015 wurde Roland Danay als Bürgermeisterkandidat der einzigen Liste ins Amt gewählt, in diesem Jahr bekam er von Georg Profanter (Dorfliste Andrian) Konkurrenz.Durchgesetzt hat sich in der Wahl Danay mit 68,9 Prozent der Stimmen.Mit 832 Wahlberechtigten zählt Andrian zu den kleineren Gemeinden Südtirols. 626 Wähler (75,24 Prozent) gaben bis Montag ihre Stimme ab. Der Gemeinderat setzt sich aus 15 Sitzen zusammen.

