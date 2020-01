Angeblich Ermittlungen wegen Betrugs gegen Strache

Konkret geht es dabei um bereits bekannte Mandatskauf-Vorwürfe. Von der Staatsanwaltschaft gab es vorerst keine Bestätigung.





Die ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Barbara Kappel hat laut eigener Aussage im Jahr 2018 von einem bulgarischen Geschäftsmann eine Geldspende in der Höhe von 55.000 Euro entgegengenommen und an die FPÖ weitergeleitet. Vorangegangen sein soll dem eine entsprechende Aufforderung von Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte bereits ein Verfahren zur Causa, Strache selbst dementiert alle Vorwürfe.Laut „Krone“ liegt bei der WKStA nun ein „Ersuchen um Amtshilfe“ der Wiener Staatsanwaltschaft in einer Strafsache gegen Strache. Angeführt werden die Vergehen Betrug sowie schwerer Betrug. Laut dem Bericht wird um „Zugriff auf bzw. Freigabe“ der von der SOKO Ibiza in Straches Villa sichergestellten Datenträger wie Handys, Computer und Laptops ersucht.

apa