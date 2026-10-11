Bei den ausländischen Todesopfern handelte es sich den Angaben zufolge um einen Menschen aus den USA, zwei aus Bangladesch, einen Palästinenser und jeweils einen Menschen aus Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Sudan. In der Mitteilung war außerdem von „materiellen Schäden“ durch den Angriff die Rede.<BR \/><BR \/>Der Flughafen der Acht-Millionen-Einwohner-Stadt wurde vorübergehend geschlossen und alle Flüge umgeleitet. Der Leiter des Medienbüros der Houthi erklärte nach dem Angriff auf der Plattform X, die Gruppe habe den internationalen Flughafen von Riad „stillgelegt“. Eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition kündigte Vergeltung an. Es war der dritte Angriff mit Toten auf den Flughafen Riad binnen einer Woche.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump verurteilte den Angriff. „Was in Saudi-Arabien passiert ist, ist nicht akzeptabel“, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) auf dem Regierungsflughafen Joint Base Andrews vor Journalisten. Er werde mit Saudi-Arabiens De-facto-Herrscher Kronprinz Mohammed bin Salman darüber „sprechen“.<BR \/><BR \/>Schon zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärt: „Diese verwerflichen Angriffe zeigen eine offenkundige Missachtung für das Leben unschuldiger Zivilisten. Sie müssen sofort aufhören“. Laut Trump prüfen die USA eine Beteiligung an saudischen Angriffen auf die Houthi. „Wir werden es uns ansehen“, sagte er vor dem Weißen Haus. „Wir handeln sehr schnell.“<BR \/><BR \/>Die Vereinten Nationen äußerten sich besorgt. „Diese Angriffe stellen eine schwerwiegende Eskalation dar“, erklärte der UN-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, in New York. „Solche Handlungen sind eine ernsthafte Gefahr für die regionale Sicherheit, verstetigen Kreisläufe der Gewalt und komplizieren die Friedensbemühungen für den Jemen noch mehr.“<BR \/><BR \/>Ein Augenzeuge am Flughafen berichtete von einer Explosion und mehreren Verletzten, die auf dem Boden lagen. Ein verletzter Reisender sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe ein Flugobjekt am Himmel gesehen, bevor ein Teil der Decke in der Nähe eines Abfluggates eingestürzt sei. Die US-Botschaft in Riad riet allen US-Bürgern dringend, den Flughafen und die Umgebung zu meiden. Auch die Vertretungen Großbritanniens, Irlands und Kanadas warnten vor der Sicherheitslage.<BR \/><BR \/>Der Angriff ereignete sich den mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge ohne Vorwarnung durch das saudi-arabische Alarmsystem. Rettungskräfte brachten die Verletzten, von denen sich einige in kritischem Zustand befanden, in Kliniken.<BR \/><BR \/>Die Angriffsserie offenbart Schwächen in der saudi-arabischen Luftverteidigung. Das Land fliegt derzeit Luftangriffe gegen die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen, um eine Bodenoffensive der jemenitischen Regierung zu unterstützen. Die Houthis hatten daraufhin den saudi-arabischen Luftraum zum militärischen Operationsgebiet erklärt.<BR \/><BR \/>Ein weiteres Geschoss schlug am Samstag in der Nähe des internationalen Flughafens der Stadt Dammam an der Ostküste Saudi-Arabiens ein, wie die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mitteilte, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthis unterstützt. Südöstlich von Riad fing die Militärkoalition eine von den Houthi abgefeuerte ballistische Rakete ab. In der Gegend befindet sich der Prinz-Sultan-Luftwaffenstützpunkt.<BR \/><BR \/>Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Zuletzt übernahm sie nach einer Blitzoffensive die Kontrolle über große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab.