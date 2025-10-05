Bei dem Angriff auf den Industriepark Sparrow gebe es keine Verletzten, sagte Sadowyj. Der Rathaus-Chef teilte mit, dass es auf dem Gelände kein einziges militärisches Ziel gegeben habe. Die Region nahe der Grenze zu Polen ist für die Ukraine wichtig für die Anlieferung westlicher Militärgüter.<BR \/><BR \/>Sonntag früh hätten die Luftstreitkräfte wegen der Gefahr von russischen Raketen des Typs Kinschal (Dolch) Luftalarm ausgelöst, hieß es. Laut Behörden gab es in der Stadt mehrere Explosionen im Zuge von Drohnenattacken. Nach Angaben Sadowyjs musste der öffentliche Verkehr in der Stadt vorübergehend eingestellt werden. Es gebe auch Stromausfälle.<h3>\r\nAuch weitere Angriffe in der Ukraine<\/h3>Die russische Armee griff in der Nacht auf Sonntag auch andernorts in der Ukraine an. Die polnischen Luftstreitkräfte teilten mit, dass sie wegen der Angriffe im Nachbarland erneut in Einsatzbereitschaft versetzt worden seien. „Um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, hieß es in einer bei X veröffentlichten Mitteilung.<BR \/><BR \/>„Polnische und verbündete Flugzeuge operieren intensiv in unserem Luftraum, und die bodengestützten Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme haben die höchste Bereitschaftsstufe erreicht.“ Es handle sich um vorbeugende Maßnahmen zur Sicherung des Luftraums und zum Schutz der Bevölkerung, hieß es. Es ist bereits seit vielen Monaten Routine, dass Polen während Luftangriffen auf den Westen der Ukraine vorsorglich Kampfjets aufsteigen lässt. Vor kurzem waren auch russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen.