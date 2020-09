Angriff auf Salvini bei Wahlkampfveranstaltung

Die sichtbar erregte Frau wurde von den Leibwächtern des Ex-Innenministers aufgehalten und auf eine Polizeistation gebracht. In Pontassieve, Heimatort des früheren Regierungschefs Matteo Renzi, hätte der Rechtspopulist in einem Restaurant mit Anhängern speisen sollen. Nachdem der Lokalinhaber bedroht wurde, wurde das Mittagessen abgesagt, berichtete Salvini.„Ich bange nicht um meine Sicherheit. Es tut mir leid, dass die Meinungsfreiheit nicht respektiert wird“, sagte Salvini nach dem Vorfall.Die Toskana ist traditionell eine linke Hochburg. Salvini wirbt für die Lega-Kandidatin für das Regionalpräsidentenamt, Susanna Ceccardi. Zu den Regional-und Teilkommunalwahlen am 20. und 21. September sind 18 Millionen Italiener in 7 Regionen aufgerufen.

apa