Yandex teilte mit, es könne zu Beeinträchtigungen bei einigen Dienstleistungen des Unternehmens kommen. Yandex bietet unter anderem mit YandexGPT eines der führenden russischen Modelle für Künstliche Intelligenz (KI) an. Auch eine Suchmaschine gleichen Namens sowie Fahrdienst- und weitere Technologiedienste gehören zum Portfolio des Unternehmens.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag hatte ein ukrainischer Angriff das Hauptrechenzentrum in Sassowo in der Region Rjasan lahmgelegt, am Freitag folgte eine Attacke auf eine Anlage in der Region Kaluga südwestlich von Moskau. In Sassowo befinden sich zwei der drei Supercomputer, die für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) des Konzerns genutzt werden. Ob diese beschädigt wurden, ließ Yandex offen. An der Moskauer Börse gaben die Yandex-Aktien um 3,75 Prozent nach. Mehrere russische Online-Dienste meldeten technische Probleme, darunter das Immobilienportal Cian und die Website der Russischen Eisenbahnen.<BR \/><BR \/>Neben der IT-Infrastruktur stand am Freitag die rund 1.900 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Erdölraffinerie Uchta des russischen Staatskonzerns Lukoil im Fokus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Angriff auf der Plattform X. „Wir antworten weiterhin auf die russischen Angriffe auf die Ukraine, und wir tun dies mit hoher Präzision“, erklärte Selenskyj.