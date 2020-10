Anstieg bei Toten in Italien: 221 Opfer in 24 Stunden

An einem Tag wurden 21.994 Neuinfektionen gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden wurden 174.000 Tests durchgeführt. 12,6 Prozent der Abstriche fielen positiv aus.Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte am Dienstag auf 255.090, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 12.997 auf 13.955, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befanden sich 239.724 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 1411 Patienten.Die Zahl der Infektionen sei in den vergangenen Wochen in allen Regionen Italiens stark gestiegen, sagte Silvio Brusaferro, Präsident des Obersten Gesundheitsinstituts ISS, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Rom.

apa