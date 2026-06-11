Der Antrag wird online über das Landesamt für Schulfürsorge der Abteilung Bildungsförderung eingereicht. Der Zugang kann mittels SPID, CIE oder aktivierter Bürgerkarte erfolgen. Schülerinnen und Schüler, die bei Übermittlung des Antrages das 18. Lebensjahr vollendet haben, müssen den Antrag selbst stellen.<BR \/><BR \/>Die Antragsteller müssen die Bestätigung der Schule betreffend Anwesenheit am Unterricht hochladen; diese ist Grundlage für die Berechnung der Vergütung.<BR \/><BR \/>Der Zugang zum Antrag, die Kriterien sowie andere Informationen sind <a href="https:\/\/mycivis.civis.bz.it\/de\/Services\/ServiceDetail\/?id=1028" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Netz<\/a> abrufbar.<BR \/><BR \/>Die Anträge können vom 15. Juni bis zum 24. Juli 2026 eingereicht werden.