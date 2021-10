Anti-Homophobie-Gesetz abgelehnt: Proteste in Italien

Nachdem der Senat in Rom am Mittwoch nach monatelangen Debatten ein geplantes Anti-Homophobie-Gesetz gestoppt hat, ist es am Donnerstagabend in mehreren italienischen Städten, darunter Rom und Mailand, zu Protesten gekommen. Gruppen von Menschenrechtsaktivisten versammelten sich in Rom unweit des Kolosseums und protestierten gegen den Beschluss des Senats.