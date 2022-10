Anton Mattle ist neuer Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol

Ledl-Rossmann wird Landtagspräsidentin

Mattle folgt auf Günther Platter, der Tirol mehr als 14 Jahren lang regiert hatte. Schwarz-Rot löst die bisherige, seit dem Jahr 2013 regierende, schwarz-grüne Landesregierung ab. Mattles erster Stellvertreter ist SPÖ-Chef Georg Dornauer, der die Sozialdemokraten nach fast 10 Jahren zurück in die Regierung führte.Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) wurde unterdessen erneut zur Tiroler Landtagspräsidentin gewählt. Ebenfalls 21 Mandatare votierten für sie, 15 für die „Oppositionskandidatin“, Liste Fritz-Chefin Andrea Haselwanter-Schneider. Sie wolle „weiter Impulse setzen“ und „bürgernah“ agieren, gab Ledl-Rossmann in einer kurzen Stellungnahme vor dem Landesparlament die Richtung vor.Es sei bisher immer gelungen, „einen gemeinsamen Weg“ zu finden – auch in „herausfordernden Zeiten“, so die 48-Jährige weiter. Die Ex-Bundesratspräsidentin war 2018 übrigens als erste Frau an die Spitze des Landesparlaments gewählt worden.Als ihre erste Vizepräsidentin wurde – mit einer Mehrheit von 23 Stimmen – die Landesobfrau der JVP Tirol, Sophia Kircher, gewählt. Sie fungierte bereits seit Mai 2021 als Landtagsvizepräsidentin. Damals folgte sie auf Mattle, der nach dem Rücktritt der Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) auf die Regierungsbank wechselte.10 Personen stimmten für die Gegenkandidatin Evelyn Achhorner (FPÖ), 3 wählten ungültig. Zweite Vizepräsidentin wurde mit einer Mehrheit von 23 Stimmen die Ex-SPÖ-Chefin und Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ). Die Parteiobfrau der oppositionellen Liste Fritz, Haselwanter-Schneider, erhielt 12 Stimmen. Eine Person gab ein leeres Kuvert ab und wählte somit ungültig.