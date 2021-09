Antrittsbesuch von Kommandant Rivola bei Präsidentin Mattei

„Es war ein sehr herzliches erstes Treffen“, berichtet Mattei, „bei dem wir verschiedene Themen besprochen haben, die das Land betreffen und die der Oberst gut kennt, da er in der Vergangenheit hier mehrmals die Ferien verbracht hat.“ Zu den angesprochenen Themen gehörten die öffentliche Sicherheit und das Pandemiemanagement. Oberst Rivola , der zuvor an der italienischen Botschaft in Abu Dhabi tätig war und an Einsätzen in Afghanistan, im Irak und auf dem Balkan teilgenommen hat, übernimmt das Amt von Oberst Cristiano Carenza.Der Präsidentin konnte er berichten, dass er in Südtirol sehr gut aufgenommen worden sei und dass er bereits eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit festgestellt habe, bei der Bürgerschaft wie bei den lokalen Einsatzkräften, nicht zuletzt bei der Feuerwehr. Mattei wünschte ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.

