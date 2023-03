Appell: „System Schule bricht zusammen“ – „Politik muss handeln“

„Wer will sich das noch antun“

„Unmittelbares Handeln notwendig“

Laut Gewerkschaften mangle Personal an allen Ecken und Enden, die Überbelastung mache die Mitarbeiter krank. Mittlerweile seien über 30 Schulsekretariatsstellen im Land unbesetzt, und der Trend halte an.Mit der Schulautonomie habe sich die Arbeit in den Schulsekretariaten verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Die Landesverwaltung sehe keine Personalaufstockung vor.Immer öfter würden Mitarbeiter der Schulsekretariate wegen Burnout ausfallen. Zu allem Überfluss belasten auch noch zusätzliche Aufgabenbereiche aufgrund des PNRR, verbunden mit sehr vielen Unklarheiten und geringer Hilfestellung, das Personal.Die Ranglisten seien leer, die Pensionierungswelle rolle unaufhaltsam weiter. „Nicht ,nur’ schlechter Lohn, sondern katastrophale Arbeitsbedingungen: Wer will sich das noch antun“, fragen die Gewerkschaftsvertreter.Auch die Aufsicht in den Schulen könne nicht mehr gewährt werden, weil Schulwarte nur mehr Reinigungsarbeiten verrichten müssten. Nicht selten seien weit über 160 Quadratmeter Fläche pro Stunde zu reinigen.Bei einem Durchschnittsalter von über 55 Jahren seien die meisten Betroffenen erschöpft und aufgebraucht. Es sei wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis der gesamte Schulbetrieb zusammenbreche.Das gesamte Schulpersonal verdiene es, ernst genommen zu werden. „Wir fordern die politischen Vertreter mit Nachdruck zum unmittelbaren Handeln auf“, so die Gewerkschaftsvertreter.