Bei der Leichtathletikanlage wurde auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern der bestehende Belag abgefräst und durch eine neue Oberfläche ersetzt. Ergänzt wurden neue und zusätzliche Linienmarkierungen sowie entsprechende Plaketten, um den Anforderungen der verschiedenen Leichtathletikdisziplinen gerecht zu werden. Auch die Weitsprunganlage, die Sperrwurfanlage und die Kugelstoßanlage wurden saniert und auf den aktuellen Stand gebracht.<BR \/><BR \/>Das Projekt wurde von Studio Pfeifer Partner Srl aus Eppan und die Arbeiten von der Firma Sportbau aus Bozen innerhalb rund 90 Tagen ausgeführt. Für die Erneuerung wurde ursprünglich ein Gesamtprojektbetrag von 638.141,17 Euro vorgesehen. Die Ausschreibungssumme einschließlich Sicherheitskosten belief sich auf 583.130,18 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Nach einem Abschlag von 16,42 Prozent und der abschließenden Abrechnung belaufen sich die tatsächlichen Kosten auf 486.780 Euro. Damit ergibt sich gegenüber der Ausschreibung eine Einsparung von 96.350 Euro.<BR \/><BR \/>Auch die Beleuchtungsanlage des Fußballplatzes wurde umfassend erneuert. Die Modernisierung verbessert insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten in den Abendstunden und schafft bessere Voraussetzungen für den Trainings- und Spielbetrieb. Während ursprünglich 340.000 Euro für das Vorhaben vorgesehen waren, belaufen sich die tatsächlichen Kosten auf rund 270.000 Euro. Somit konnten weitere 70.000 Euro eingespart werden.<h3>\r\nWeitere Investitionen am Sportplatz Seebacher<\/h3>Die erste Erneuerung betrifft den Kunstrasenbelag. Dafür ist eine Gesamtinvestition von 687.000 Euro vorgesehen. 533.512,55 Euro entfallen auf die auszuschreibenden Arbeiten, während 153.487,45 Euro als zusätzliche Mittel für technische Leistungen, Nebenkosten und weitere Ausgaben der Verwaltung vorgesehen sind.<BR \/><BR \/>Die zweite Erneuerung betrifft die Beleuchtungsanlage des Sportplatzes. Die dafür veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 166.895,02 Euro. Davon sind 136.799,20 Euro für die Bauarbeiten und 30.095,82 Euro für weitere Ausgaben vorgesehen.<BR \/><BR \/>Mit den abgeschlossenen Arbeiten in der Sportzone Brixen Süd setzt die Gemeinde ihr Ziel zur schrittweisen Modernisierung der städtischen Sportanlagen um und stellt zeitgemäße, sichere und funktionale Infrastrukturen bereit, die den Anforderungen der Sportvereine, der Athletinnen und Athleten sowie der gesamten Bevölkerung entsprechen.<BR \/><BR \/>„Eine gut ausgebaute und gepflegte Sportinfrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung für ein lebendiges Vereinsleben und die Förderung des Sports in unserer Stadt. Mit den abgeschlossenen Arbeiten in der Sportzone Brixen Süd verbessern wir die Trainings- und Wettkampfbedingungen und schaffen zugleich die Grundlage für eine langfristige Nutzung der Anlagen. Dabei ist es uns auch wichtig, verantwortungsvoll mit den öffentlichen Mitteln umzugehen. Die erzielten Einsparungen zeigen, dass sich Investitionen in eine moderne Infrastruktur und ein sorgfältiger Umgang mit dem Gemeindebudget verbinden lassen“, betont Bürgermeister Andreas Jungmann.