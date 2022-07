Arbeitsmarktservice: Georg Ambach neuer Direktor des Verwaltungsamtes

Der Kalterer Jurist Georg Ambach ist zum Direktor des Verwaltungsamtes Arbeitsmarkt der Abteilung Arbeitsmarktservice ernannt worden. Landeshauptmann und Personallandesrat Arno Kompatscher hat das Ernennungsdekret in dieser Woche unterzeichnet.„Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik des Landes und der Stärkung von Vermittlung, Fortbildung und Umschulung auch durch die Umsetzung des staatlichen Programms GOL zur Beschäftigung kommt dem neuen Verwaltungsamt für Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle zu“, betont der zuständige Landesrat Philipp Achammer.Georg Ambach ist seit Juli 2004 als Verwaltungsinspektor im Arbeitsservice der Landesverwaltung tätig und seit März 2019 stellvertretender Direktor des Amtes Arbeitsservice (heute Amt für Arbeitsvermittlung). „Ambach hat seit nunmehr 18 Jahren den Vorsitz der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle inne und hat in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern für zahlreiche Streitfälle eine außergerichtliche Lösung gefunden“, berichtet Abteilungsdirektor Stefan Luther.Luther begrüßt es auch, dass dieser Verwaltungssektor bei der Neuorganisation, neben anderen Zuständigkeiten, dem neuen Verwaltungsamt für Arbeitsmarkt, zugewiesen wurde.Georg Ambach seinerseits freut sich auf die Herausforderung, das Verwaltungsamt Arbeitsmarkt in enger Zusammenarbeit mit den beiden anderen Ämtern für Arbeitseingliederung und Arbeitsvermittlung zu führen und auf den bewährten Einsatz kompetenter Mitarbeiter bauen zu können.