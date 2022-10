Arge Alp feiert ihren 50. Geburtstag

Friedensbotschaft für den gesamten Alpenraum

In Mösern wurde die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer (Arge Alp) am 12. Oktober 1972 gegründet. Hier steht die Friedensglocke des Alpenraumes, die vor 25 Jahren als Andenken an die aufgestellt wurde. Eröffnet wurde der Festakt mit einem Landesüblichen Empfang vor dem Hotel Inntalerhof durch den scheidenden Tiroler Landeshauptmann Platter.Gemeinsam mit Regierungsrat Marc Mächler aus St. Gallen, der den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft übernehmen wird, sowie Untersekretär Gabriele Barucco aus der Lombardei, welche vor Tirol den Vorsitz innehatte, schritt Platter die Ehrenformationen der Schützenkompanie Telfs, der Musikkapelle Telfs und der Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände ab.Im Anschluss begaben sich die Regierungschefs und Delegationen der Mitgliedsländer gemeinsam zur Friedensglocke des Alpenraumes. Mit dem Läuten der Friedensglocke sandte man gemeinsam eine Friedensbotschaft für den gesamten Alpenraum aus. Denn gerade aktuell sei dies wichtiger denn je, wie Platter betonte: „Frieden ist nicht selbstverständlich.“Bei der abendlichen Veranstaltung im Hotel Inntalerhof wurden die 50 Jahre Geschichte reflektiert. „Bis in die 70er-Jahre war die gesamte Außenpolitik das Monopol der Staaten. Die Länder hatten keine Möglichkeit, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Die Gründung der Arge Alp wurde damals deshalb durchaus zurecht als ,Revolution der Provinzen‘ empfunden“, sagte Platter in seiner Ansprache. Prioritär waren bei der Gründung die Themen Verkehr, Berglandwirtschaft und Energie. Inzwischen zählt auch der Klimaschutz zu den besonders drängenden Themen unserer Zeit. So steht das Jubiläumsjahr 2022 unter dem Motto „Klima.Zukunft.Lebensraum“.