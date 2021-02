Arme Staaten bei Corona-Impfungen klar hinten nach

Dort erhielt bereits fast die Hälfte der Einwohner mindestens eine Impfdosis. Nach absoluten Zahlen führen die USA die Statistik an. Dort wurden bereits 59,6 Millionen Impfdosen verabreicht. Dahinter folgen China mit gut 40 Millionen Dosen und Großbritannien mit 17,5 Millionen Impfdosen.Weltweit wurden inzwischen insgesamt mehr als 200 Millionen Impfstoffdosen zum Schutz vor einer Corona-Infektion verabreicht. 45 Prozent davon wurden in den 7 führenden Industriestaaten (G7) verimpft. Weltweit erhielten Menschen in 107 Ländern oder Gebieten mindestens eine Impfstoffdosis.

apa