Israel meldet schwerste Kämpfe seit Beginn der Gaza-Offensive

Über 16.000 tote Palästinenser

Kämpfe im Gazastreifen. - Foto: © APA/afp / JOHN MACDOUGALL

Die Truppen seien nun auch „im Herzen“ von Khan Younis, der größten Stadt im Süden des Gazastreifens, teilte das Militär am Dienstag mit. Auch im Norden gebe es heftige Kämpfe. Laut UNO sind die Voraussetzungen für humanitäre Hilfe im Gazastreifen seien „nicht gegeben“.Mit Blick auf die Zahl „der getöteten Terroristen, der Anzahl der Gefechte und des Einsatzes von Feuerkraft an Land und in der Luft“ sei dies der bisher intensivste Tag seit Beginn der Offensive im Norden des Küstenstreifens Ende Oktober, hieß es seitens der israelischen Armee. Diese bereitete sich darauf vor, Khan Younis einzukesseln. „Unsere Kräfte kreisen nun den Raum Khan Younis ein“, sagte Generalstabschef Herzi Halevi.Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Beginn des Kriegs nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 16.248 gestiegen. Mehr als 42.000 Menschen seien verletzt worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Tausende Menschen würden zudem weiter vermisst. Am Montag hatte die Behörde noch von fast 15.900 Toten gesprochen.Die Opferzahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen, die Vereinten Nationen und andere Beobachter weisen aber darauf hin, dass sich die Zahlen der Behörde in der Vergangenheit als insgesamt glaubwürdig herausgestellt hätten.