Bei der Entzündungszeremonie für den Kessel des Olympischen Fackellaufs am Qurinalsplatz in Rom war auch Landeshauptmann Arno Kompatscher anwesend. „Die Zeremonie ist ein symbolischer Moment der Spiele, der das Ziel einer langen Reise ist, die mit der Kandidatur für die Winterspiele 2026 begann. Die Flamme kann nun ihre Reise antreten, die Ende Jänner auch Südtirol erreichen wird.Wir werden dabei zeigen, dass unterschiedliche Sprachen und Kulturen harmonisch zusammenleben können und geben damit ein Signal für die Olympischen Spiele und darüber hinaus“, sagte Kompatscher am Rande der Zeremonie. <BR \/><BR \/>IOC-Präsidentin Kristy Coventry betonte in ihrer Rede, dass die olympische Flamme ein verbindendes Symbol sei und als Zeichen der Hoffnung zu sehen sei, die Werte des Sports in alle Teile des Landes und der Welt zu tragen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246713_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Staatspräsident Sergio Mattarella erinnerte an den hohen symbolischen Wert dieses Tages und rief dazu auf, den Olympischen Frieden zu erneuern. Die Olympischen Spiele und die Paralympics seien globale Ereignisse, die über den Sport die Bedeutung von Freundschaft und Frieden zwischen den Völkern hervorhebe, hielt Mattarella fest. Offiziell wurde das olympische Feuer um 11.18 Uhr entzündet.