ASGB: „Wo bleiben Miet-Entlastungen?“

Aussetzung der Rückzahlung der Darlehensraten für 12 Monate ab 01. April 2020 für Bauspardarlehensnehmer – auch für jene, die den Darlehensvertrag innerhalb 30.09.2020 abschließen. Dabei beinhaltet die Aussetzung der Rückzahlung die Kapital- und Zinsquote und verlängert die Dauer des Darlehens um die Dauer der Aussetzung.

•

Bezieher der Darlehen auf die Vorschüsse der Steuerabzüge können die Anfrage stellen, die für den Monat September 2020 vorgesehene Ratenzahlung für 12 Monate auszusetzen, wobei sich die Dauer des Darlehens um die Dauer der Aussetzung verlängert.

•

Bezieher von fünfzehnjährigen oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau an Einzelbewerber oder an Bewerber, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben, für den Bau oder den Kauf von Volkswohnungen für den Grundwohnbedarf, sowie Bezieher von fünfzehnjährigen oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf können auf Anfrage die Rückzahlung der Darlehensraten, die im Monat Juni und im Monat Dezember 2020 fällig sind, für 12 Monate aussetzen, wobei sich die Dauer des Darlehens um die Dauer der Aussetzung verlängert.

•

Der ASGB hat die Unterstützungsmaßnahmen der Landesregierung im Bereich privatem Wohnbau zusammengefasst: