Atomkraftwerk Saporischja nun in den Händen der Russen

Man wolle sicherstellen, dass der Betrieb in Europas größtem AKW weiterhin den Sicherheitsanforderungen entspreche. Im größten Atomkraftwerk Europas, im ukrainischen Akw Saporischschja, ist es in der Nacht auf Freitag durch russischen Beschuss zu einem Brand gekommen. Dabei sei ein „Block“ des Kraftwerks getroffen worden, sagte ein Sprecher der Atomanlage in einem Video im Internetdienst Telegram.Es war zunächst unklar, ob damit ein Reaktorblock gemeint war. Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die Sorgen über die Folgen aber bleiben.

