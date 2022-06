Attentat, Krebs, begrenzter Einfluss: Was der US-Geheimdienst sagt

Dies berichtet das amerikanische Magazin „Newsweek“ anhand von US-Geheimdienstunterlagen. Er musste sich im April in ärztliche Behandlung begeben, heißt es darin.Doch es kommen nun weitere Informationen aus dem US-Geheimdienstbericht ans Tageslicht, heißt es in der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“. So soll der Einfluss von Wladimir Putin auf die russische Regierung „nicht mehr absolut“ sein. Der Bericht bestätige auch, dass Putin im März einem Attentat entgangen war. Die US-Geheimdienste beobachten schon seit Monaten Putins Auftreten und versuchen, Symptome einer möglichen Pathologie zu erkennen, heißt es im „Corriere della Sera“ weiter: „Das Zittern einer Hand oder eines Fußes, die verdächtige Schwellung des Gesichts.“Die amerikanischen Geheimdienste haben aber nur einen begrenzten Einblick in die Vorgänge in Moskau. Selbst der Direktor der CIA, William Burns, warnte: Man müsse vorsichtig sein, denn man habe nur wenige Informationen über das Gleichgewicht innerhalb der russischen Führung.Das Fazit des US-Geheimdienst-Berichts: Die amerikanische Regierung dürfe nicht einfach auf den Tod von Wladimir Putin warten, man müsse sich schon vorher Gedanken darüber machen, was im Falle eines gefährlichen Machtvakuums an der Spitze Russlands geschehen könnte.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.