Auch Finanzminister Blümel verlässt die Politik

„Ich habe mich dazu entschieden, die Politik zu verlassen“, sagte er in einem via Social Media verbreiteten Videostatement. Er tue dies vor allem für seine Familie, die aufgrund seiner politischen Tätigkeit immer wieder mit Morddrohungen konfrontiert gewesen sei.Immer wieder habe er darüber mit seiner Frau gesprochen, aber nie eine endgültige Entscheidung getroffen. Die Geburt seines zweiten Kindes habe zu seinem Nachdenkprozess beigetragen, doch den Anstoß für seinen „endgültigen Beschluss“ habe der nunmehrige Rücktritt Kurz' gegeben, so dessen langjähriger Weggefährte. „Es war mir eine Ehre“, so sein Abschiedssatz.Blümel, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Casinos ermittelt, geht auch als Wiener Landesparteichef. Wie der „Kurier“ berichtete, wird der Nationalratsabgeordnete Karl Mahrer vorerst die Landespartei anführen. Alle anderen Spitzenfunktionäre, darunter Klubchef Markus Wölbitsch und Geschäftsführerin Bernadette Arnoldner, bleiben im Amt. Bestellt wird Mahrer vom Landesparteipräsidium am Freitagnachmittag.Sebastian Kurz hat am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt als Bundesparteiobmann und Klubobmann der ÖVP erklärt. Später stellte auch Bundeskanzler Schallenberg sein Amt zur Verfügung. SVP-Obmann Philipp Achammer sagte im STOL-Interview , dass er vom Rücktritt vom Sebastian Kurz nicht überrascht sei.

apa/stol