Auch für Kitas neue Regeln: „Für Aysmptomatische Quarantäne abschaffen“

Dies teilt Soziallandesrätin Waltraud Deeg auf Anfrage der „Dolomiten“ mit. Bisher galt auch in Kitas und Kinderhorten die Schließung ab dem ersten Infektionsfall und daraufhin 10 Tage Präventiv-Quarantäne für alle Kleinkinder.Deeg begrüßt die Verbesserung . Die Landesrätin hofft darauf, dass es bald zum Grundsatz wird, „für alle asymptomatisch Positiven aller Altersgruppen die Quarantäne abzuschaffen“. Denn: „Wir müssen wieder in ein halbwegs normales Fahrwasser kommen. Die Familien sind am Anschlag. Die jetzige Situation halten wir nicht mehr lange durch – auch die Kinder nicht. Das ist kein Zustand mehr“, meint Deeg. „Ich hoffe auf weitere Öffnungen durch den Staat und dass wir aus diesem permanenten Notstand wieder herauskommen.“Mit dem Fortschreiten der Impfungen und der sinkenden Belastung der Intensivstationen müsse es gelingen, wieder ein normaleres Leben zu führen. „Das brauchen die Menschen jetzt“, betont Deeg.

