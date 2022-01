Auch im 6. Wahlgang kein neuer Staatspräsident in Italien gewählt

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Gegen 21 Uhr ging in Rom die 6. Wahl zum Staatspräsidenten zu Ende: wie bereits am Freitagvormittag ohne Sieger. Die meisten Stimmen holte diesmal Sergio Mattarella (336). Zudem gab es 445 Enthaltungen und 106 Stimmzettel wurden weiß abgegeben.41 Stimmen gingen an Nino Di Matteo, 9 an Pier Ferdinando Casini, 8 an Luigi Manconi. Ministerpräsident Mario Draghi bekam 5 Stimmen, ebenso wie Marta Cartabia. 4 Stimmen entfielen auf Elisabetta Belloni, 3 auf Giuliano Amato und 2 auf Maria Elisabetta Casellati, die bei der Wahl am Freitagvormittag noch als Siegerin hervorgegangen war. Damit bleibt die Wahl zum italienischen Staatspräsidenten weiter offen. Einen neuen Anlauf soll es am Samstag gegen 9.30 Uhr geben.

